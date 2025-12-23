PATRIMONI
Pla d’inversió de Paeria i Generalitat per a la Seu Vella
Acorden impulsar un calendari conjunt d’actuacions al Turó. Tindrà com a base el Pla de Muralles, a punt al juny
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, van acordar ahir definir conjuntament una planificació d’inversions en la Seu Vella per millorar el manteniment del Turó i poder actuar amb caràcter preventiu per garantir la conservació dels elements patrimonials. Aquesta planificació es portarà a terme en el marc del consorci del Turó i tindrà com a base el document del Pla de Muralles, que està previst que estigui preparat el mes de juny vinent. En la reunió, que va tenir lloc a la seu de la conselleria a Barcelona, l’alcalde també va tractar amb la consellera sobre l’acord que s’està treballant entre Paeria, Generalitat i Govern per firmar un conveni de finançament per a les inversions en el conjunt monumental. El secretari d’Estat de Cultura, Jordi Martí, es va comprometre en la seua visita a Lleida a l’octubre a tirar endavant aquest acord entre les institucions i el document es troba ara en fase d’esborrany.
Aquest any ja s’ha completat la reparació del despreniment al baluard de la Llengua de Serp, una actuació d’emergència finançada per la Paeria amb 250.000 euros, de la qual encara queden pendents algunes millores en drenatges a la plataforma superior.
També s’ha acabat la restauració de les cobertes del claustre, finançada pel Ministeri de Cultura amb un total d’1,1 milions d’euros entre les dos fases.
Finalment, aquest 2025 també s’ha restaurat el Baluard del Rei, amb una inversió de 426.000 euros.
Per una altra banda, Larrosa també va informar la consellera de l’evolució del projecte per recuperar el xalet noucentista dels Camps Elisis, ara en fase de redacció i previst en els pressupostos per a l’any que ve; de la rehabilitació de les restes de les Termes Romanes del carrer Cardenal Remolins, que comptarà amb finançament del Pla de Barris de la Generalitat; i de la iniciativa per impulsar una nova biblioteca a Joc de la Bola, també en fase de redacció de projecte executiu.