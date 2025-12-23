MÚSICA
Promocionen a la sala El Sol de Madrid el Magnífic Fest de Lleida
El Magnífic Fest de Lleida va traslladar la setmana passada fins a Madrid el seu Magnífic on Tour amb una festa a la sala El Sol per celebrar el que serà el cinquè aniversari del festival, el 19 i 20 de juny. La cita va incloure un concert acústic d’Aitor Castells i sessions de Taxista de Mordor i Rafa Ariño –DJ lleidatà que tancarà l’edició 2026– davant d’un públic amb professionals del sector i seguidors del projecte. Va ser el primer Magnífic on Tour a Madrid després de Barcelona i Saragossa.