La neu arriba a la meitat sud del país amb precipitacions testimonials a 300 metres i cau amb més força al Pirineu

S'espera una nevada especialment abundant al Ripollès

ACN

La neu ha fet acte de presència a diverses comarques de Catalunya aquest dijous, en alguns casos amb enfarinades al voltant dels 300 i els 400 metres. És el cas de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia o la Segarra, on han caigut volves de neu en municipis com Tivissa, Falset o Margalef. Han estat nevades de poca consideració i on la neu no ha acabat d’agafar, però que són testimoni de l’episodi de mal temps que s’espera que agafi més intensitat a partir de la tarda i vespre. Al nord del país la neu ha caigut amb més força a les comarques del Pirineu i alguna del Prepirineu. S’espera que la nevada sigui especialment abundant al Ripollès, on es poden acumular gruixos de mig metre a 2.000 metres.

L'aiguaneu ha fet acte de presència a la capital del Priorat des de primera hora del matí del dia de Nadal, si bé a mesura que han avançat les hores ha anat intensificant-se i la neu ha començat a agafar tímidament poc abans del migdia en mobiliari urbà, terrasses i cotxes aparcats. Una imatge que alguns han aprofitat per immortalitzar, sota l'aixopluc de paraigües i balcons. "Hem quedat sorpresos perquè no hi comptàvem", ha explicat Ramon Soldevila, veí de Falset. El temporal Filomena és l'últim record de la ciutat nevada que té aquest veí, quan es van assolir grans gruixos de neu que van comportar complicacions a la comarca durant diversos dies.

Ara bé, hi ha qui també veu en aquest episodi de neu un bon auguri per al camp i les reserves d'aigua de la comarca. "És molt important que caigui una bona nevadeta, pel que fa a l'aigua. Però que nevi per Nadal és pura anècdota d'hivern", ha assegurat Antonio Orensanz, qui fa prop de seixanta anys que viu a Falset.

El temporal de neu va acompanyat també de precipitacions de pluja, que de moment no ha deixat registres de consideració per bé que és present a bona part del país. El registre més destacat recollit pel Servei Meteorològic de Catalunya és de 17,1 litres per metre quadrat a Cunit.

La llevantada que s'espera a partir de la tarda també afecta el mar, i no es descarta que hi arribi a haver ones de fins a cinc metres, amb una mitjana d'entre dos i mig i tres, a bona part del litoral català.

