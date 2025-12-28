Diverses carreteres catalanes afectades per neu i inundacions
Diverses carreteres catalanes estan afectades per neu i inundacions aquest dissabte al matí durant el temporal, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
La BV-4024 està tallada en el Coll de Pal per vent i neu; en la BV-4031 fan falta cadenes en el Coll de la Creueta; també es necessiten cadenes en una pista asfaltada entre la C-13 i Port Ainé; hi ha un carril tallat a la C-C-31B a Salou (direcció sud) per bassals; i la GIP-5129 està tallada de Vilafant a Borrassà per inundacions.
En la C-28, de Vielha a Baqueira (en sentit Baqueira) hi ha lentitud i parades durant 12,5 quilòmetres.