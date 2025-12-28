POLÍTICA
Mor l'empresari, polític i gastrònom, Carles Vilarrubí als 71 anys
Proper a Jordi Pujol i vinculat a la creació de CiU, Catalunya Ràdio i Rac1
L'empresari, polític i gastrònom Carles Vilarrubí (Barcelona) ha mort als 71 anys aquesta matinada a Barcelona.
De la seua carrera política en destaca la vinculació a les primeres administracions de la Generalitat de Catalunya, on va ser una de les figures més properes del president en aquell moment, Jordi Pujol. També va participar en la creació de Convergència i Unió (CiU).
Actualment era, des de 2016, el president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. A la Generalitat de Pujol, Vilarrubí va ser director de l'Entitat de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, i va formar part com a conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. A més, va estar fortament lligat també al FC Barcelona. Va formar part de les directives de Sandro Rosell i de la de Josep Maria Bartomeu, arribant a ser vicepresident del club, fins que va dimitir l'octubre de 2017, enmig del debat sobre el paper del Barça al procés i l’1-O.
El món polític, econòmic i esportiu ha acomiadat l'empresari, polític i gastrònom Carles Vilarrubí. "Va dedicar la seva vida a l'ideal de fer país. Va enfortir la nació des de la política, l'esport, la comunicació o la gastronomia. Amb bonhomia, visió, autoestima i convenciment. Estimava Catalunya i la va fer millor", ha assegurat el president del Parlament, Josep Rull, en un missatge a X.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat com Vilarrubí va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi el 2015 "per la seva significativa presència en la vida econòmica i social catalana". "Deixa un important llegat comunicatiu, gràcies al seu impuls a la fundació de Catalunya Ràdio i RAC1", ha apuntat Illa.
En paral·lel, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat l'empresari com "una persona intel·ligent, valenta, emprenedora, empàtica i, sobretot, compromesa amb el país". "Va excel·lir en tots els àmbits en els quals es va implicar. Catalunya perd un referent", ha recalcat Turull.
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès també s'ha mostrat impactat per la mort de Carles Vilarrubí, "un home profundament compromès amb el país i amb una gran capacitat d’impuls. "Gràcies per la constància, el compromís i la trajectòria de servei als projectes col·lectius. El més sentit condol a la família i als amics", ha manifestat Aragonès.
En l'apartat econòmic, Foment del Treball ha lamentat el traspàs de l'empresari i marit de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners. "Lamentem profundament el traspàs d’en Carles Vilarrubí, un empresari de consens. Home polifacètic i emprenedor, va destacar en diversos sectors econòmics i socials. Va ser membre del Consell Assessor de Foment del Treball. Com a president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició va impulsar la divulgació de l'excel·lència de la cuina catalana al món", ha declarat la patronal liderada per Josep Sánchez Llibre.
Finalment, el Futbol Club Barcelona ha expressat el condol per qui va ser vicepresident institucional del Barça entre el juliol del 2010 i l'octubre del 2017. "Vinculat al Barça des de ben jove, també va defensar l'escut com a jugador d'hoquei gel, abans de desenvolupar una llarga trajectòria com a directiu. Empresari i gastrònom, guardonat amb la Creu de Sant Jordi i president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. El Club vol expressar tot el seu suport i escalf a la família i amics. Descansi en pau", ha conclòs l'entitat dirigida actualment per Joan Laporta.