Moren tres persones i una altra resulta ferida per una allau de neu a Panticosa

L’avís del 112 s’ha produït entorn de les 13.00 hores d’aquest dilluns

L’allau ha caigut als voltants del Balneari de Panticosa.

Tres persones han mort i una altra ha resultat ferida greu després de veure’s arrossegades per una allau de neu a la cara oest del pic Tablato, als voltants del Balneari de Panticosa, al Pirineu oscenc, segons fonts del Govern d’Aragó.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 13:00h. Com a conseqüència, han mort tres persones (dos homes i una dona), una dona ha resultat ferida lleu i dos homes n'han sortit il·lesos. Pel que sembla, practicaven esquí de fons. 

Després de l’avís, la Guàrdia Civil ha activat al Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM), a la Unitat Aèria i a un metge del 061, que es troben encara treballant a la zona.

