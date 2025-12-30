TEMPORAL
Tres esquiadors morts i un ferit per una allau de neu a prop de Panticosa
Tres esquiadors, dos homes i una dona, van perdre la vida i una altra dona va resultar ferida lleu per hipotèrmia al veure’s arrossegats per una allau de neu al pic Tablato, a uns 2.200 metres d’altitud, als voltants del Balneari de Panticosa, al Pirineu oscenc. Les víctimes, originàries del País Basc, estaven practicant esquí de fons a la zona quan es van veure sorpreses per l’allau. Al grup, a més dels tres morts i la dona ferida, hi havia dos homes més, que van resultar il·lesos i són els que van alertar els serveis d’emergències.
El director general d’Interior del Govern aragonès, Miguel Ángel Clavero, va explicar que l’allau es va produir en una altitud d’entre 2.600 i 2.700 metres al trencar-se una placa, que els va arrossegar pendent avall, encara que només va quedar semienterrada la dona ferida. El president del Govern aragonès, Jorge Azcón, que va cancel·lar la seua agenda per traslladar-se fins a la zona del succés, va indicar que els membres del grup eren experts muntanyencs, molt coneguts a la zona i amb coneixements de meteorologia i es va mostrar convençut que la “mala sort” va ser un factor determinant en la tragèdia. Dos de les víctimes serien el pediatre de l’Hospital San Jorge d’Osca Jorge García Dihinx i la seua parella, Natalia Ramón.