Sabalenka perd amb Kyrgios l’exhibició 'Batalla de sexes’
La número u del món Aryna Sabalenka va perdre (3-6, 3-6) aquest diumenge el partit d’exhibició 'Batalla de sexes’ contra l’australià Nick Kyrgios, disputat al Coca-Cola Arena de Dubai.
Després de l’àmplia promoció que va tenir la cita, el xoc es va executar sobre la pista, adaptat a l’espectacle, però sense intensitat. Kyrgios, mal client per a qualsevol rival, va estar tranquil per al seu conegut temperament i el seu tenis va ser directe, evitant un cansament inviable per a la seua inactivitat.
Ambdós jugadors van promoure el partit de Dubai com si fossin boxejadors, tractant que l’ocasió atragués nous aficionats al tenis. La 'Batalla' va voler repetir el partit que el 1973 van disputar Billie Jean King i Bobby Briggs, i que va guanyar la llegenda de la WTA, un triomf simbòlic per a la igualtat.
Tanmateix, el partit va ser més una exhibició fora del calendari. Sabalenka, quatre vegades campiona de 'Grand Slam', no va poder amb un Kyrgios que no hagués aguantat un tercer set. L’australià, gairebé en blanc els dos últims anys per lesions, confia a estar en l’Obert del seu país en dos setmanes.