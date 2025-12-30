LITERATURA
Amor perenne a Màrius Torres: Ofrena floral, bastoners i recital de poesia, música i cant en el 83 aniversari de la mort del poeta lleidatà
Glossa de record a càrrec de Rosa Mesalles
Per desè any consecutiu, el bust escultòric del poeta Màrius Torres al Canyeret de Lleida, al costat de l’ascensor de la Seu Vella, va tornar a omplir-se de pètals de roses en l’aniversari de la seua mort –el 29 de desembre del 1942 al sanatori de Puig d’Olena, al Moianès, víctima de la tuberculosi–, data de la qual ahir es van complir 83 anys. Un centenar de persones es van citar davant d’aquesta escultura, en un senzill però emotiu homenatge literari que va nàixer el 2016 de la mà de Salvador Escudé i l’Ateneu Popular de Ponent. La presidenta d’aquesta entitat, Carmina Pardo, va agrair l’assistència a aquesta ofrena popular, a la qual aquest any es van sumar també la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua i formacions corals com l’Schola Cantorum de Lleida i la Coral de l’Aula d’Extensió Universitària, acompanyant les cançons de Meritxell Gené i Txabi Ábrego.
Rosa Mesalles, responsable de publicacions de la Paeria i dels premis literaris Vallverdú i Màrius Torres, va agafar el relleu de l’escriptor Pep Coll i va protagonitzar en aquesta ocasió la glossa d’homenatge al poeta de La ciutat llunyana, “aquell metge que escrivia versos per qui sento una profunda admiració i un afecte immens”.
Representants d’Òmnium Cultural, Ateneu Popular, Bastoners del Pla de l’Aigua, Esquerra Republicana (ERC) i Paeria, a banda del mateix Salvador Escudé, van dipositar rams de flors als peus de l’escultura abans del micro obert amb lectura de textos i poemes de Màrius Torres.
El regidor de Participació de la Paeria, Roberto Pino, i el president de la Diputació, Joan Talarn, van agrair mantenir viva una ofrena floral que ja és una tradició.