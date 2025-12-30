LLIBRES
Arnau Barios presenta a Lleida la seua traducció del rus ‘Vida de Tolstoi’
El lleidatà Arnau Barios va presentar ahir a la llibreria La Fatal de Lleida la seua nova traducció del rus, el llibre biogràfic Vida de Tolstoi, original del professor emèrit de la Universitat d’Oxford Andrei Zorin (Moscou, 1956). Publicat pel nou segell lleidatà Eclecta Editorial, és la primera traducció internacional de l’obra, fins ara només disponible en rus i anglès, obra del mateix Zorin. El llibreter i editor Jordi Souto va conduir l’acte.