TRADICIONS
Celebren 55 anys de Flama del Canigó a Ponent
La nova Casa de la Festa de Lleida, la sala cultural estrenat la setmana passada pel Grup Cultural Garrigues al carrer Indíbil i Mandoni, a la Mariola, va acollir ahir la celebració del 55 aniversari de l’arribada de la Flama del Canigó a Ponent. L’Associació de la Flama del Canigó va retre homenatge a protagonistes d’aquesta festa popular amb què es reparteix aquesta flama, símbol de la cultura catalana, per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Es va reconèixer Òmnium, Patronat del Corpus, Grup Cultural Garrigues, Club Ciclista Terraferma, Centre Excursionista de Lleida, Ateneu Popular de Ponent i Associació Tradicions i Costums de Lleida, a banda de diverses associacions de veïns i persones a títol individual. Les primeres flames documentades a Ponent es remunten als anys 70. A Lleida va arribar el 23 de juny del 1983.