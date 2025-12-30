'La Factoria dels Reixos' de Lleida ja ha venut el 90% de les entrades, i incorpora nous oficis i espai a la plaça de la Llotja
L'espectacle es representa del 2 al 4 de gener en 13 sessions i ja hi ha el 90% de les entrades venudes
Lleida es prepara per rebre els Reis d'Orient amb una nova edició de la 'Factoria dels Reixos', del 2 al 4 de gener, i la Cavalcada, el 5 de gener. Entre les principals novetats, la 'Factoria dels Reixos' guanya l'espai de la plaça de la Llotja amb una portalada i uns personatges que donaran la benvinguda i acompanyaran el públic en l'accés a l’edifici, mentre que la Cavalcada tornarà al seu recorregut habitual, per la banda dels números imparells de la renovada Rambla Ferran, i incorporarà un "espai tranquil". El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha presentat aquest dimarts les novetats de l'espectacle, que ja té una ocupació del 90%, i de la cavalcada, dels quals ha dit que són "un èxit gràcies al talent local".
Fèlix Larrosa ha participat en la presentació dels dos esdeveniments acompanyat de Ramon Molins i Antoni Tolmos, director artístic i director musical de la 'Factoria dels Reixos', respectivament, i Maica Artero, cap de servei d'Arts en Viu de la Paeria.
La Factoria dels Reixos
Molins ha explicat que la Factoria incorpora aquest any nous treballs i oficis i "amplia l'experiència immersiva al carrer", ja que converteix la plaça en un punt de trobada que comptarà amb seients on poder descansar, recollida de cartes i una creperia per amenitzar l'espera.
En total hi participen un centenar de persones entre actors i actrius de 5 companyies que van canviant: Lo Somriure Solidari, Zum Zum, Xip Xap, Tandor & Paxton i Inhabitants, nova incorporació d'aquest any. La presentació anirà a càrrec de Jesús Agelet i Begonya Ferrer.
Es tornaran a fer 13 sessions amb un total de 12.900 localitats, de les quals ja s'han venut prop del 90%. Les sessions es faran divendres 2 de gener (16h, 18h i 20h), dissabte 3 de gener i diumenge 4 de gener (10h, 12h, 16h , 18h i 20h). Les entrades es poden adquirir a la pàgina web del Teatre de la Llotja. Totes les funcions s'interpretaran en llenguatge de signes.
D'altra banda, Tolmos ha destacat que "el 100% de la música és en directe", un dels atractius de l'espectacle que el fan diferent.
La cavalcada de Reis, més accessible i inclusiva
Artero, que s'estrena en el càrrec de cap de servei d'Arts en Viu, ha descrit la cavalcada de Reis d'enguany com un "acte de participació" i "el millor espectacle per començar l'any, intens i emocionant", i ha detallat el recorregut i els elements que en formaran part.
Tindrà 8 parts: Cultura popular i tradicional, amb elements com els capgrossos, els cavallets i el Marraco, Camarlenc, cartes i Estel, Comitiva del Rei Melcior, Comitiva del Rei Gaspar, Comitiva del Rei Baltasar, Joguines i Somnis, Fàbrica de Carbó i Serveis.
L'itinerari, de més de 2 quilòmetres, comptarà amb la participació de més d'un centenar d'artistes, 60 nens i nenes de la ciutat escollits per sorteig, els Armats de la Sang i els Castellers de Lleida, que ajuden en el repartiment de caramels, a més de personal de Seguretat, Protecció Civil, serveis sanitaris i cossos de seguretat. Hi haurà 12 carrosses i es llençaran 2 tones de caramels lliures d'al·lèrgens.
La Cavalcada dels Reis d'Orient s'iniciarà a les 17 h a la plaça de l'Estació amb un espectacle d'animació. Els reis hi arribaran a les 17.35 h i el recorregut començarà a les 18 h i anirà per Pl. Ramon Berenguer IV, Rbla. Ferran, Av. Francesc Macià, Av. Blondel, Av. Madrid, Pl. Espanya i Av. Blondel fins a arribar davant de la Paeria, cap a les 20 h. Llavors els Reis es desplaçaran al balcó, des d'on rebran les claus que obren totes les portes de la ciutat. Els nens i nenes que ho desitgin podran saludar els reis al Palau de la Paeria. El missatge dels Reis des del balcó de la Paeria es farà també en llenguatge dels signes.
A més, es millora l'accessibilitat i s'incorpora un espai tranquil especialment pensat per als nens i nenes que pateixen trastorns de l'espectre autista, que se situarà just a la porta per on sortiran els Reis, a l'estació de tren. Aquesta mesura va en la línia de la zona que s'ha incorporat al Cucalòcum per garantir que tots els infants gaudeixin al màxim de les festes.
La Cavalcada també incorporarà espais accessibles a l'altura del número 32 i a l'avinguda de Blondel, propera a la plaça de Sant Francesc, amb presència d'agents cívics.