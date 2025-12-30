EQUIPAMENTS
La Fundació Canals d’Urgell supera els 10.600 assistents
Gairebé tres mil participants més que en les activitats del 2024. Èxit d’‘Òpera a les Venes’, vist per més de 2.300 persones
La Fundació Canals d’Urgell ha tancat el 2025 amb un balanç molt positiu que confirma la consolidació del seu projecte cultural, educatiu i patrimonial. Al llarg de l’any, l’entitat va organitzar 363 activitats, que van reunir 10.678 participants, gairebé 3.000 persones més que el 2024, tant en visites a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, a Mollerussa, com en activitats educatives, rutes, conferències, concerts i altres propostes de difusió. La directora de la fundació, Maribel Pedrol, va explicar que aquest creixement respon tant a l’augment de l’activitat com a un canvi progressiu en la manera de treballar. “En comparació amb l’any passat, hem fet més activitats i hem arribat a molta més gent”, va assenyalar. Encara que el total de visites guiades a l’Espai Cultural es va situar en 112, una desena menys que el 2024, el nombre de participants adults va créixer de forma significativa, al passar d’uns 1.400 a prop de 1.800, la qual cosa evidencia un interès creixent del públic familiar i particular.
En l’àmbit educatiu, la fundació va mantenir una activitat intensa amb els projectes El somni de l’aigua i L’Isidor, el viatger del temps, que van sumar més de 1.500 alumnes de centres de tot el territori.
Un dels elements més destacats del balanç del 2025 va ser el musical Òpera a les Venes, amb una excel·lent acollida, entre 2.300 i 2.400 assistents. “L’any passat van ser els monòlegs els que ens van portar prop de 1.800 persones; aquest any l’òpera ha arribat encara a més públic”, va afirmar Pedrol.
Malgrat el cost més elevat que comporta aquest tipus de producció, la directora va subratllar que el projecte ha tingut un impacte molt superior en termes de visibilitat i projecció, ja que ha permès establir aliances amb entitats com la Fundació Orfeó Lleidatà i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell, així com ampliar l’abast de la proposta més enllà del territori.
Pedrol va recordar que Òpera a les Venes es reestrenarà el 19 d’abril a la Llotja de Lleida i arribarà a Barcelona, el 20 d’abril, al Palau de la Música Catalana.