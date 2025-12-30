Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita
Tots quatre feien turisme plegats quan han patit una col·lisió a uns 1.000 kilòmetres de Riad
Dos catalans han mort i dos més han resultat ferits, un d'ells de consideració, en un accident de trànsit a l'Aràbia Saudita, segons ha avançat '20minutos' i han confirmat fonts coneixedores a l'ACN. Tots quatre feien un viatge de turisme plegats i han patit l'accident a uns 1.000 kilòmetres de la capital del país, Riad. El grup estava format per dues parelles. Els dos ferits són un home, en estat greu, i una dona, que estaria lleu.