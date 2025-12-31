BALANÇ
Un any cultural d’aniversaris
Lleida ha celebrat els 30 anys de l’Auditori Enric Granados i els 15 de la Llotja i ha commemorat els Anys Ricard Viñes i Lluís Virgili. També es van recordar els 25 anys de la declaració de Patrimoni Mundial de la Unesco del romànic de la Vall de Boí
No hi ha dubte que aquest 2025 que avui acaba ha estat a Lleida un any cultural ple d’aniversaris assenyalats, que s’han celebrat amb esplendor. De fet, l’Any Ricard Viñes encara seguirà durant aquests primers mesos del 2026. La commemoració del 150 aniversari del naixement del pianista Ricard Viñes ha impregnat tota la programació cultural de la Paeria des que el mes de maig passat el Gran Teatre del Liceu acollís el concert oficial inaugural. La música del “gran ambaixador de Lleida al món” ha sonat no només a Lleida i Barcelona sinó també amb concerts i activitats a París, Madrid i fins i tot Nova York.
Però aquest 2025 també ha estat l’Any Lluís Virgili, el del centenari del naixement del músic, director coral i pedagog lleidatà, que va arrancar al febrer, en la que va ser la seua casa musical, l’Orfeó Lleidatà, amb la presentació d’un llibre amb els més de 160 anys d’història de l’entitat coral, i que va culminar aquest diumenge passat amb un gran recital a càrrec de la Coral Maristes Montserrat, que va recórrer l’Eix Comercial a ritme de nadales.
Encara que l’any cultural de la capital del Segrià va arrancar amb dos aniversaris gairebé consecutius. El 25 de gener, el Teatre de la Llotja va celebrar els 15 anys amb dotze hores non-stop d’activitats culturals en què van participar més de 9.000 persones per celebrar els 1,3 milions d’usuaris d’aquest equipament des de la seua estrena, el 2010. I el 7 de febrer va ser l’Auditori Enric Granados el que va bufar 30 espelmes d’aniversari, destacant les més de 635.000 persones que van disfrutar de les temporades regulars i sessions escolars en aquestes tres dècades.
I un altre aniversari assenyalat del 2025 es va celebrar amb diverses activitats al llarg del mes de novembre a la Vall de Boí: els 25 anys de la declaració de Patrimoni Mundial de la Unesco del conjunt de nou esglésies romàniques. Un segell internacional que s’ha traduït en més de 3,2 milions de visitants des d’aquell 30 de novembre de l’any 2000.
L’estiu musical de Lleida, marcat per cites d’èxit com el Magnífic Fest de Lleida, el Paupaterres de Tàrrega o el Talarn Music Experience al Pallars Jussà, va perdre tanmateix un dels seus referents. El juliol, la Càtedra Cervera Emili Pujol, un dels esdeveniments de música clàssica més importants de Ponent, va deixar de celebrar-se després de 43 edicions en ple refirrafe entre l’organització i l’ajuntament.
Un altre clàssic des de fa gairebé tres dècades, el litigi de l’art amb Aragó, va viatjar a Barcelona, amb la reclamació de les pintures murals de Sixena al MNAC, una pugna que encara farà parlar molt més al 2026.