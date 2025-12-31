MÚSICA
Cançó de Yung Rajola a dos veus amb Selva Nua
L’artista lleidatà llança el single i videoclip ‘Quan tot vagi malament...’. Avanç del seu tercer disc, previst el 2026
El cantant lleidatà Yung Rajola, el nom artístic de Quintí Casals (Lleida, 1994), ja fa uns mesos que està donant pistes de com sonarà el seu tercer treball discogràfic, previst per a aquest 2026. Per això acaba de llançar a les xarxes un nou avanç, la cançó Quan tot vagi malament..., amb una col·laboració molt especial, la de Joana Jové, la cantant i guitarrista del trio lleidatà Selva Nua, que precisament al novembre va publicar el seu segon disc, I tu què fas quan no fas res?
La cançó és un diàleg musical entre dos veus que transiten per un mateix relat des de perspectives temporals diferents i aprofundeix en els contrastos entre l’amor viscut i el record que queda després de la pèrdua. Quan tot vagi malament... comença amb una escena íntima i serena: Yung Rajola descriu el despertar al costat de la persona estimada, un moment de plenitud i fragilitat alhora.
A mesura que la cançó avança, la veu de Joana Jové agafa el relleu per posar-hi el contrapunt: la serenitat d’un record ja viscut, ple de respecte i tendresa malgrat la distància i el dol de la ruptura.
La suma de les sensibilitats d’ambdós intèrprets i la producció minimalista de Pep Saula, membre de Sexenni i productor habitual de l’artista, transforma el tema en una balada indie pop d’alt voltatge emocional, amb un to reflexiu i madur que defuig dramatismes innecessaris.
D’altra banda, el videoclip alterna dos escenes simbòliques: una habitació florida i unes golfes amb llum tènue. Yung Rajola i Selva Nua hi apareixen físicament a prop però emocionalment distants, sense arribar a mirar-se.