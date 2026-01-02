FESTIVALS
La directora Nora Twomey rebrà el premi Honorífic de la 30a edició de l'Animac a Lleida
Com a part de l'homenatge a la directora irlandesa, responsable de 'My Father’s Dragon' i cofundadora de Cartoon Saloon, també es programarà una retrospectiva de les seues obres més representatives
Nora Twomey, directora, guionista i productora irlandesa coneguda pels seus treballs a Cartoon Saloon, rebrà el premi Honorífic a la 30a edició d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que tindrà lloc a Lleida del 20 al 23 de febrer de 2026. L'organització ha destacat a Twomey com "una de les veus clau de l'animació contemporània, amb una trajectòria marcada pel compromís narratiu, social i artístic". En aquesta ocasió, l'Animac reconeix una filmografia que suma fins a cinc nominacions als Premis Oscar i múltiples guardons internacionals.
La directora Nora Twomey ha desenvolupat la seva trajectòria dins el món de l'animació juntament amb Paul Young i Tomm Moore, socis seus a l'estudi Cartoon Saloon, reconegut internacionalment.
Des dels primers anys de l'estudi, Twomey va dirigir curtmetratges i espots premiats, abans de codirigir amb Tomm Moore el llargmetratge 'The Secret of Kells' (2009), nominat als Premis Oscar. El seu primer llargmetratge com a directora va ser 'The Breadwinner' (2017), film nominat als Premis Oscar i als Globus d'Or, que va obtenir diversos reconeixements internacionals, entre els quals el Premi Annie al millor llargmetratge independent i els premis del públic i del jurat al Festival d'Annecy.
Més recentment, ha dirigit 'My Father’s Dragon' (2022), un llargmetratge d'animació original de Netflix inspirat en el llibre infantil guardonat amb el Newbery Award, escrit per Ruth Stiles Gannett. Actualment, Nora Twomey continua desenvolupant pel·lícules i projectes originals, alhora que treballa en el conjunt de projectes en desenvolupament i producció de Cartoon Saloon.
La seva filmografia es caracteritza per una mirada sensible i valenta, amb una especial atenció a la infància, els conflictes socials, la memòria i la capacitat de resistència dels personatges. A través d'un llenguatge visual delicat i una narrativa d'arrel profunda, Twomey ha demostrat que l'animació és una eina poderosa per abordar temes complexos amb una gran càrrega emocional, política i ètica.
Així mateix, el seu estudi, Cartoon Saloon, amb seu a Kilkenny (Irlanda), ha estat reconegut internacionalment. L'estudi ha obtingut cinc nominacions als Premis Oscar i dues als Globus d'Or, així com nombrosos guardons internacionals, entre els quals premis BAFTA i Emmy. L'ADN creatiu de Cartoon Saloon està profundament arrelat als relats i al folklore irlandès, una tradició narrativa que l'estudi ha sabut traslladar amb èxit a curtmetratges, llargmetratges i sèries d’animació distribuïdes i reconegudes arreu del món.
Classe magistral de Twomey a l'Animac
Com a part de l'homenatge, l'Animac programarà una retrospectiva de les obres més representatives de Nora Twomey i comptarà amb la seva participació en diverses activitats, incloent-hi una classe magistral adreçada a estudiants i professionals del sector.
Aquesta edició de l'Animac girarà al voltant del lema Things change, una invitació a reflexionar sobre els processos de transformació constants que travessen el món contemporani, amb una programació que combinarà projeccions, activitats formatives i espais professionals, reafirmant la Mostra com a punt de trobada de referència per a l’animació d’autor.
