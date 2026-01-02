LLIBRES
Rushdie, Forsyth i Aramburu destaquen en el 2026 literari
Vilas, Landero, Martín Garzo o Espido Freire, també amb novetats
Les últimes obres de Salman Rushdie, la Nobel coreana Han Kang i Fernando Aramburu, així com una novel·la pòstuma de Frederick Forsyth, destaquen entre les novetats literàries per a aquest 2026.
Amb La penúltima hora (Random House), un volum de cinc relats, Salman Rushdie torna a la ficció després de l’atac sofert el 2022 que va relatar al seu anterior llibre, Ganivet. Ara, es retroba amb personatges del Bombai de Fills de la mitjanit (1981) i completa un recorregut pels països on ha viscut: Índia, Anglaterra i Estats Units.
A Tinta i sang (Random House), Han Kang traça una novel·la de misteri protagonitzada per un detectiu tenaç enmig d’una història d’amor entre dos dones. I Fernando Aramburu presenta a Maite (Tusquets) dos germanes i una mare que no es diuen tota la veritat, una novel·la emmarcada en els quatre dies del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco.
Del panorama espanyol sobresurten, a més, títols com Islandia (Destino), de Manuel Vilas; Coloquio de invierno (Tusquets), de Luis Landero; Un paraíso de escombros (Galaxia Gutenberg), de Gustavo Martín Garzo; Guía de lugares que ya no existen (RBA), d’Espido Freire; y Mamá está dormida (Planeta), de Máximo Huerta. De l’àmbit internacional, destaquen Despedidas, de Julian Barnes, i Cruz del Sur, de Claudio Magris (ambdós a Anagrama); i Casos reales (Alfaguara), de Yasmina Reza. I en poesia, Lumen editarà Sonetos a Orfeo, amb poemes i cartes inèdites de Rainer Maria Rilke.
Finalment, la collita de novel·la negra portarà La venganza de Odessa (Plaza), de Frederick Forsyth, mort el juny passat, seqüela del seu ja clàssic Odessa, en la qual alerta sobre el ressorgiment del nazisme; Objetos perdidos (Salamandra), de Carlos Zanón; Con nadie (Destino), de Lorenzo Silva; y Miss Merkel. Asesinato en terapia de grupo (Seix), de David Saffier, entre altres títols.
L’11 de febrer, Dolors Miquel publicarà El pit adormit (Edicions 62), a mig camí de les memòries, la reflexió poètica i l’assaig a partir del càncer de mama que li van diagnosticar fa cinc anys. Serés tornarà a l’actualitat literària el 4 de març amb El primer any (Proa), en el qual reflexiona sobre la paternitat, la identitat, l’amistat i la família. I l’historiador Albert Velasco publicarà el 18 de març Les pintures de Sixena. Un incendi que encara crema (Pòrtic).
Nous títols de Ferran Sáez, Serés, Dolors Miquel i Albert Velasco
� Entre els títols que publicarà el Grup 62 aquest primer trimestre destaquen els nous llibres dels lleidatans Ferran Sáez, Dolors Miquel i Albert Velasco, així com de l’autor de Saidí Francesc Serés. Obrirà el foc Ferran Sáez el proper 21 de gener, amb el dietari De totes les coses visibles i invisibles, (Pòrtic).