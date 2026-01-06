MÚSICA
Fustegueres, ritme i poesia
El compositor i guitarrista d’Ivars d’Urgell llança l’EP ‘El camí ancestral del somni’. Cançó d’autor, rock i electrònica
El compositor, escriptor i guitarrista d’Ivars d’Urgell Ramon de Fustegueres, conegut per la capacitat de transitar amb naturalitat entre la música orquestral, l’electrònica, el rock alternatiu i la cançó d’autor, ha publicat recentment el seu nou EP El camí ancestral del somni, una obra molt ambiciosa i profundament personal que explora la frontera entre realitat, somni i memòria a través de cinc peces instrumentals acompanyades de poemes.
Amb una estètica sonora que combina un ensemble de fustes, petites formacions orquestrals i paisatges electrònics minimalistes, Fustegueres explica que s’endinsa en “un univers en el qual la música culta contemporània, la sensibilitat cinematogràfica i l’experimentació tímbrica conviuen sense jerarquies”. El resultat és un treball híbrid, atmosfèric i evocador, que “es desplega en una paleta de colors foscos com blaus, verds i turquesa”, tonalitats que connecten amb la sinestèsia de l’autor i defineixen la identitat visual del projecte. Fustegueres, compositor especialitzat en música per a videojocs i entorns multimèdia i producció electrònica, firma una obra musical que integra totes les seues etapes creatives: la investigació expressiva de la música contemporània, la sensibilitat intimista del cantautor i la potència evocadora de les seues bandes sonores.
El nou EP de l’artista es pot descarregar de forma gratuïta a fustegueres.bancamp.com i en diverses plataformes digitals a internet.