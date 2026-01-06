ART
El projecte ‘Movies’, del lleidatà Albert Bayona, a la plataforma digital Labocine
La peça audiovisual Movies 01, del creador lleidatà Albert Bayona, ha estat seleccionada per formar part durant tot aquest mes de gener de la programació de la plataforma internacional digital Labocine, dedicada al cine vinculat al pensament científic, amb una estructura híbrida que inclou una revista mensual, un festival anual –l’última edició es va celebrar a Nova York– i una publicació acadèmica. Precisament, Labocine celebra el seu desè aniversari amb una edició en la qual explora les petjades que el cine deixa enrere: fragments, materials trobats, enregistraments i imatges reapropiades o reinventades, posant en diàleg la preservació i la transformació de la memòria audiovisual.
Movies 01 forma part del projecte d’art audiovisual Movies. 2014-2018, que inclou set vídeos monocanal i dos instal·lacions que són el resultat de visionar a través d’internet elements de metratge cinematogràfic no utilitzat i/o reservat per a futures produccions que tenen llicència lliure d’ús. El projecte, adquirit el 2019 per a la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani de la Generalitat a proposta del Museu Morera, s’ha presentat en diversos festivals internacionals i forma part de la videoteca del Centro Reina Sofía de Madrid.