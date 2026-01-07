LITERATURA
David Uclés guanya el Premi Nadal
El jaenès es consolida amb el seu realisme màgic en l’elit de la narrativa en castellà. Teixeix a ‘La ciudad de las luces muertas’ una malla d’èpoques i personatges a la Barcelona de postguerra
L’escriptor jaenès David Uclés (Úbeda, 1990) es va proclamar ahir guanyador de la 82a edició del Premi Nadal de novel·la, dotat amb 30.000 euros, per l’obra La ciudad de las luces muertas, que arribarà a les llibreries, publicada per l’editorial Destino, el proper 4 de febrer.
Uclés es consolida amb aquest guardó com un dels principals valors emergents de la narrativa en castellà després de l’èxit de crítica i públic de La península de las casas vacías, una monumental novel·la sobre la Guerra Civil armada sobre els principis del realisme màgic que van conrear autors llatinoamericans com Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo o Julio Cortázar.
La nova novel·la d’Uclés arranca en una Barcelona de postguerra que, de sobte, es troba a les fosques com a conseqüència d’un accident aparentment provocat involuntàriament per una jove Carmen Laforet.
Uclés teixeix al llarg del relat una malla de temps i èpoques diferents en la qual apareixen personatges històrics com Antoni Gaudí, Roberto Bolaño, Mercè Rodoreda, Ana María Matute o Freddie Mercury, que hauran d’unir les seues arts per descobrir com tornar la llum a la ciutat. L’autor busca que la paraula, la pintura o la música actuïn com a consciència de la societat, despertant les seues emocions.
En aquesta edició del Premi Nadal competien un total de 1.207 obres procedents d’arreu del món entre les quals un jurat format per Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos i Emili Rosales, va escollir per majoria Ruge otro día estiva, el relat que l’autor jaenès firmava amb el pseudònim de Oriol Arce.
Els premis Nadal i Josep Pla van ser entregats en un sopar de gala organitzat per l’editorial Destino, del Grup Planeta, que es va celebrar a l’hotel Palace de Barcelona al qual van assistir 380 convidats, entre els quals es trobaven el president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i els escriptors Najat el Hachmi, Laia Aguilar, Lluís Foix o Xavier Pla.
El filòsof i teòleg Francesc Torralba s’emporta el Josep Pla
El filòsof i teòleg barceloní Francesc Torralba va guanyar ahir el 58è Premi Josep Pla de prosa en català, dotat amb 10.000 euros, amb l’assaig Anatomia de l’esperança, en el qual explora a partir de la filosofia, la literatura i l’experiència els mecanismes que sostenen l’esperit quan tot sembla perdut. L’autor, que es va presentar amb el títol El combat contra el desencís i sota el pseudònim Regina Climacus, va dir que es tracta d’“un assaig sobre l’esperança” i sobre com fer un discurs sobre aquest sentiment que tingui legitimitat intel·lectual, una cosa que va descriure com un “exercici intel·lectual complex”. Va assegurar que s’ha allunyat de la ingenuïtat i de la distopia. El jurat, format per Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i Glòria Gasch, va seleccionar l’obra, que es publica al febrer, entre un total de 42 propostes.