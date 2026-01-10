Bombers demana evitar de cara a diumenge zones amb més neu perquè es poden produir allaus
Bombers de la Generalitat ha demanat a la ciutadania que de cara a aquest diumenge eviti visitar zones de muntanya on s’hagi acumulat molta neu després de les precipitacions d’aquest divendres i dissabte, ja que adverteixen que es poden produir allaus malgrat que el perill sigui de 3 sobre 5.
Ho ha dit en declaracions a TV3 recollides per Europa Press el cap del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el sergent Eduard Sánchez, que ha indicat que la zona on hi ha acumulada més neu és a la Vall d’Aran (Lleida) i a la franja nord, els gruixos de la qual poden superar els 50 centímetres.
És per aquesta raó que ha recomanat que, en cas de sortir a fer excursions, és important tenir els mòbils amb bateria, així com portar menjar, roba d’abric i calcular bé les rutes.