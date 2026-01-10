Ordeig demana "responsabilitat per evitar mals majors" davant dels talls en via d’agricultors
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha demanat "responsabilitat per evitar mals majors" davant dels talls de carreteres realitzats des d’aquest dijous per agricultors contra l’acord de la Unió Europea (UE) i Mercosur.
Segons ha afirmat Ordeig en un apunt a X, recollit per Europa Press aquest dissabte, s’ha aixecat el bloqueig de vies a Lleida, el Pont de Suert i Sort "amb plena col·laboració i sense incidents".
A més, ha dit que està mantenint contacte "constant" amb els representants del gremi per aixecar la resta de talls.
El Servei Català de Trànsit ha informat cap a les 14.30 hores que la circulació s’ha normalitzat en ambdós sentits en l’A-2, entre Bell-lloc d’Urgell i Mollerussa.
Continuen actius els talls en l’AP-7, entre Borrassà i Vilademuls (Girona), en la N-II, entre Bàscara i Garrigàs (Girona), en l’A-27 en el Port de Tarragona, en la C-16 de Casserres a Berga (Barcelona) i en la C-38 en Molló (Girona).