MÚSICA
Lluís Sánchez col·labora amb el combo de l’Orfeó Lleidatà
Amb una cançó per conscienciar sobre l’assetjament a les xarxes
El cantant lleidatà Lluís Sánchez està preparant una col·laboració musical en forma de cançó amb el grup de combo de l’escola de música de l’Orfeó Lleidatà, en el marc del Projecte XXSS. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) i la Fundació La Roda per fer difusió de l’impacte de les noves tecnologies, xarxes socials i l’ús de les pantalles en la vida quotidiana, les relacions personals i el benestar emocional, especialment entre els joves. Ahir va tenir lloc el primer assaig del tema, una peça d’estil pop-rock creada pels alumnes, que aborda l’assetjament a internet. L’estrena en directe es preveu el dissabte 24 de gener al Teatre del Casal de Vilafranca del Penedès, que acollirà la mostra Reconnectem-nos, amb la col·laboració de la Fundació Orfeó Lleidatà i tres ateneus catalans més.
“Em fa molta il·lusió participar en una iniciativa com aquesta que pretén conscienciar des de la música i, encara més si s’impulsa des de Ponent”, va explicar Sánchez, que a més és psicòleg de formació.