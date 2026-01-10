La nevada deixa entre 30 i 55 centímetres de neu nova a cotes altes del Pirineu
Les carreteres amb cadenes obligatòries s'han rebaixat a mitja dotzena, principalment a Lleida
La nevada intensa ha deixat aquest dissabte entre 30 i 55 centímetres de neu nova a cotes altes del Pirineu, especialment a les comarques del Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès i la Vall d'Aran. Destaquen registres com els 56 centímetres de Certascan, els 50 centímetres de Malniu, els 42 centímetres de Bonabé, els 39 centímetres de Núria, els 35 centímetres de Sasseuva o els 32 centímetres de Lac Redon, segons les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La nevada ha arribat a totes les valls del Pirineu i també sobresurten els 25 centímetres d'Esterri d'Àneu, els 23 centímetres de Vielha o els 18 centímetres de Puigcerdà. Les carreteres amb cadenes obligatòries s'han rebaixat a mitja dotzena, principalment a Lleida.
Calen equipaments especials a la C-28 a Alt Àneu; a l'LV-5052 a Vielha i Mijaran; a l'LV-5055 entre Vielha i Vilamòs; a l'LV-5004 a Espot; a l'N-141 de Bossòst al coll del Portilló; a la C-142b a Naut Aran; i a la BV-4031 al coll de la Creueta. D'altra banda, ja es pot circular amb normalitat a totes les vies de la demarcació de Girona que estaven afectades per neu. En paral·lel, el tram final del port de la Bonaigua està tancat per risc d'allaus i tampoc es pot accedir a la BV-4024 al coll de Pal per fort vent i neu. Els Agents Rurals demanen precaució i informen que estan restringits els accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb el sector Espot (Pallars Sobirà) totalment barrat al pas de vehicles.