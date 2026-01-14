Segona fase del pla de Trump per acabar amb el conflicte de Gaza: els EUA anuncien tots els detalls
El programa inclou una administració tecnocràtica transitòria palestina, desarmament i reconstrucció de la franja
El govern dels Estats Units ha anunciat el llançament de la segona fase del pla de 20 punts de Donald Trump per posar fi al conflicte de Gaza. Aquesta nova etapa preveu la creació d’una administració palestina transitòria i tecnocràtica a la franja, el desarmament de tot el personal no autoritzat i l’inici de la reconstrucció de la franja, després de l'alto el foc establert a la primera fase.
Els EUA esperen que Hamàs compleixi amb totes les seves obligacions, inclosa la devolució de l’últim ostatge mort, i adverteixen que qualsevol incompliment tindrà “greus conseqüències”. A través de la xarxa social X, l'administració nord-americana ha explicat que la nova administració es denominarà Comitè Nacional per a l’Administració de Gaza (NCAG).
La primera fase del pla va incloure l’entrega d’ajuda humanitària, el manteniment de l'alto el foc i el retorn de tots els ostatges vius, així com les restes de 27 dels 28 morts. El comunicat dels EUA destaca la mediació d’Egipte, Turquia i Qatar, participacions que ha considerat fonamentals per assolir els "avenços" aconseguits fins ara.