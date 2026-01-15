MÚSICA
El ‘Clàssica Oberta’, amb cinc cites a l’Espai Orfeó
La jove formació basca de saxos Oxygen Quartet obrirà el 25 de gener (19.00 h) a l’Espai Orfeó de Lleida la cinquena edició del Clàssica Oberta, un cicle en format de cafè concert i conducció del músic i professor Mario Peña y Lillo, que dinamitzarà i generarà diàleg entre músics i públic. Aquest cicle, que compta amb el suport de la Fundació Horitzons 2050 i la col·laboració de Joventuts Musicals de Catalunya i l’Esmuc, oferirà quatre concerts més. L’1 de febrer actuarà el violoncel·lista alemany Arne Jesper Zeller, guanyador del primer premi del concurs internacional Pau Casals 2024. El 8 de febrer serà el torn del pianista Álvaro Fernández-Bravo, guardonat a El Primer Palau 2024. La flautista hispanoveneçolana Sofía Salazar serà la protagonista del concert del 22 de febrer. I finalment el cicle culminarà l’1 de març amb el recital de lied Viatge d’emocions.