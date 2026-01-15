FOTOGRAFIA
Tribut a Res Non Verba al fotògraf Josep Porta
Premis ‘Lleida sí. Lleida però’
L’entrega ahir a l’associació Res Non Verba de Lleida dels premis del 17 concurs fotogràfic Lleida sí. Lleida però es va convertir en un tribut i homenatge pòstum al fotògraf lleidatà Josep Porta, mort dissabte passat als 90 anys i que va presidir aquesta entitat cultural entre 2006 i 2010. De fet, aquest concurs fotogràfic té com a sobrenom el de Premis Josep Porta des del 2024. Va ser aquest històric fotògraf, durant els anys en què va estar al capdavant de Res Non Verba, qui va impulsar aquest singular certamen fotogràfic entorn de dos categories: d’una banda, imatges positives de les comarques de Lleida i, de l’altra, tot el contrari, fotografies amb missatge crític. En la categoria Lleida sí van ser premiats Luis Aracil, per La Mitjana; Javier López (¿Qué es la vida? Un frenesí) i Laia Gómiz (Perspectiva solemne de la Seu Vella). Per la seua part, Mònica Camps (Set entre riqueses), Enric Rodríguez (Respectem la seva dignitat) i Joan Mestre (Rodes) van ser distingits en l’apartat Lleida però. L’exposició fotogràfica podrà visitar-se durant aquest primer trimestre.