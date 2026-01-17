Detingudes 18 persones a Bizkaia integrants d’una xarxa dedicada a estafes online amb mascotes
La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació "Magna-Vallis", ha detingut a 18 persones a Bizkaia i una a Burgos, i investigat a unes altres tres, per pertànyer a una organització criminal, dedicada a estafar mitjançant anuncis falsos de venda i adopció de mascotes a través d’internet.
Tres membres de l’organització, que pertanyien a un clan familiar, mantenien baix control a un octogenari, que havien aïllat del seu entorn familiar obligant-lo a exercir mendicitat i a qui també li havien obert nombrosos comptes bancaris per cometre les estafes.
La Guàrdia Civil ha identificat fins 121 víctimes d’estafa i deu de falsejament d’identitat, repartides en nombroses províncies: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, València, Màlaga, Cadis, Alacant, Almeria, Balears, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Saragossa, Albacete, Múrcia, Lleó, Badajoz, Àvila, Lugo, Granada, Ourense, Còrdova, Càceres, Castelló, La Rioja, Àlaba, Burgos, Jaén, Girona, Toledo i A Coruña.
Els estafadors exigien a les seues víctimes desemborsaments progressius amb diversos pretextos, vacunes, transport, xip, gàbia, etc, mitjançant abonaments a través de bizum o transferències bancàries. Així mateix, utilitzaven el mètode "Smurfing" consistent a fraccionar els cobraments i blanquejar els diners mitjançant micro pagaments.
Els agents de la Guàrdia Civil van detectar 57 comptes bancaris i 23 línies telefòniques vinculades a l’organització, per la qual cosa es va procedir a bloquejar-les judicialment. Es calcula que la quantitat associada a les estafes ascendeix a més de 36.000 euros.
Així mateix, s’ha constatat que els presumptes autors van destinar part dels diners obtinguts de les estafes, juntament amb una fracció de les prestacions socials percebudes, ja que la majoria dels implicats no justificaven activitat econòmica habitual i percebien ingressos procedents de la Renda de Garantia d’Ingressos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) i d’altres ajuts autonòmics, a inversions en criptomonedes, el valor de mercat del qual ascendiria més de 55.000 euros. S’estima, que les prestacions socials percebudes de manera indeguda podrien ascendir a més de 560.000 euros.
Als detinguts se’ls imputen els suposats delictes d’estafa continuada, blanqueig de capitals, usurpació d’estat civil, pertinença a grup criminal, tracta d’éssers humans i maltractaments d’obra sense lesió.