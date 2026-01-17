MÚSICA
El Concurs Viñes de piano de Lleida, amb segell de prestigi
El certamen entra en la federació de competicions més important del món
El Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, organitzat per l’ajuntament de Lleida, ha estat admès com a nou membre de la World Federation of International Music Competitions (WFIMC), una de les organitzacions més prestigioses i reconegudes a nivell mundial en l’àmbit de les competicions musicals internacionals. Aquesta incorporació representa una fita històrica per al concurs i consolida de forma decisiva la seua projecció i reconeixement internacional. Permetrà al certamen lleidatà reforçar els seus vincles amb competicions de primer nivell d’arreu del món, impulsar la cooperació internacional i ampliar les oportunitats professionals per a joves pianistes procedents de diferents països.
En un comunicat, el director artístic del concurs Ricard Viñes, el lleidatà Néstor Bayona, va afirmar que “formar part d’aquesta federació mundial situa definitivament el concurs internacional de Lleida al mapa global. És un reconeixement al treball realitzat en els últims anys i, alhora, una oportunitat clau per continuar creixent, establir connexions amb les millors institucions internacionals i oferir als nostres participants un veritable pont cap a una carrera internacional”.
Actualment, la WFIMC agrupa més de 120 competicions musicals internacionals i 20 institucions associades, que representen 39 països i 111 ciutats d’arreu del món.
Així mateix, entre els membres fundadors figuren competicions emblemàtiques com el Concurs de Ginebra, l’Internacional de Piano Fryderyk Chopin de Varsòvia o el Queen Elisabeth de Brussel·les.
Clara Peya obre l’Any Viñes 2026
La singular i polifacètica pianista i compositora empordanesa Clara Peya va presentar ahir a l’Auditori Enric Granados els temes del seu nou disc instrumental, Solilòquia, en la primera cita d’aquest 2026 de l’Any Ricard Viñes, que commemora el 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà. Els actes de l’Any Viñes van començar el maig passat amb un concert al Liceu i s’estendran fins al juny vinent. Així, a Solilòquia, Clara Peya es va inspirar en “l’epidèmia de solitud que tantes persones travessen en la societat actual”.