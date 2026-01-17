MÚSICA
La coral Flors d’Urgell de Castellserà celebra aquest 2026 el seu centenari
Amb una quinzena de concerts i activitats
La coral Flors d’Urgell de Castellserà obrirà dimarts vinent (Sant Sebastià, dia festiu en aquesta localitat) la celebració del centenari de la seua creació, destacant així com una de les formacions corals més antigues de Ponent, “almenys de les que han tingut més continuïtat de forma ininterrompuda al llarg de tots aquests anys”, va destacar ahir l’alcalde, Marcel Pujol, en la presentació a la delegació de Cultura de Lleida del programa d’activitats de l’aniversari. El mestre del poble, el metge i un veí de Cal Sicle van ser les tres persones que van impulsar el 1926 l’Agrupació Choral de Castellserà, seguint la línia iniciada en la segona meitat del XIX pels Cors de Clavé. Avui la formació compta amb 45 integrants, amb majoria femenina.
Així, l’església parroquial d’aquesta localitat de l’Urgell acollirà dimarts a les 17.00 hores la presentació dels actes i un concert a càrrec de Sílvia Rufach (violí i directora de la coral) i del pianista i compositor local David Pradas.
Fins al mes de desembre s’han previst una quinzena de concerts, recitals i activitats. L’acte central del centenari se celebrarà el 20 de setembre amb una missa cantada per la coral, la inauguració d’una exposició a La Panera de Castellserà i un encontre de corals de diversos punts de Catalunya, amb l’“esperada” presència de la consellera de Cultura.
La presidenta de l’entitat, Antonieta Fusté, va destacar la “relació” amb la coral Maristes Montserrat de Lleida, la Banda Municipal de Bellpuig o el Festival Fem Banda de Lleida, que col·laboraran, en el programa d’activitats. La delegada de Cultura, Montse Parra, i Carme Culleré (consell comarcal de l’Urgell) van felicitar aquesta celebració musical.