PREMIS
La catalana ‘Sirat’ obté cinc premis europeus
Tots dins de la categoria de guardons tècnics. El film del noruec Joachim Trier, gran vencedor, aconsegueix sis estatuetes
Sirat, la pel·lícula catalana del realitzador gallec Oliver Laxe i que entre els seus productors té el lleidatà Xavier Font (Bellpuig), va aconseguir ahir a la nit cinc premis en la 38a edició dels Premis del Cine Europeu, gala celebrada a Berlín, tots en categories tècniques.
Laia Ateca, per disseny de producció; Laia Casanovas, Amanda Villavieja i Yasmina Praderas, per disseny de so; Cristóbal Fernández, pel muntatge; Nadia Acimi, Luis Bértolo i María Rodrigo, per la direcció de càsting; i Mauro Herce, per la fotografia, van celebrar una nit gloriosa per a la pel·lícula. “Gràcies per fer un cine valent, lliure”, van repetir els integrants de l’equip tècnic en agraïment a l’autor gallec.
A Sirat li va faltar ahir a la nit posar la cirereta al pastís amb el premi a millor pel·lícula i direcció, que, com apuntaven totes les quinieles, va anar a parar a Valor sentimental, del noruec Joachim Trier.
Valor sentimental va ser la gran triomfadora dels 38 Premis de Cine Europeu, en els quals es va emportar sis guardons –millor pel·lícula, direcció, actor (Stellan Skarsgard), actriu (Renate Reinsve), guió i banda sonora.
El documental Tardes de soledad, d’Albert Serra, i la pel·lícula d’animació L’Olívia i el terratrèmol invisible, d’Irene Iborra, se’n van anar sense premi.