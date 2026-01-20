GUARDONS
Carlota Gurt, Premi Anagrama amb ‘Els erms’
L’escriptora i traductora barcelonina Carlota Gurt (1976) va guanyar ahir l’11 Premi Llibres Anagrama, dotat amb 12.000 euros, amb Els erms, una novel·la sobre “les sequeres de tot tipus”, ambientada al Parador de Sau. L’autora va aclarir que “no és una història d’amor o de sexe” entre els dos protagonistes sinó que ha volgut tractar una relació que alimenta tots dos personatges sense aquests dos elements. La novel·la arribarà a les llibreries el 25 de març.