MÚSICA
Castellserà obre el centenari de la coral Flors d’Urgell
Concert de violí i piano a l’església
La coral Flors d’Urgell de Castellserà es va vestir ahir de gala per inaugurar els actes del seu centenari amb un concert protagonitzat per la directora, Sílvia Rufach, al violí, i David Pradas al piano, que va culminar amb la interpretació de tres cançons a càrrec de tots els integrants de la coral. L’actuació va tenir lloc a l’església de Santa Maria Magdalena, patrona de la localitat juntament amb Sant Sebastià, diada (vegeu la pàgina 28) que va coincidir precisament amb l’estrena del centenari de la coral. A l’acabar el concert, es va descobrir una pancarta commemorativa al balcó de l’ajuntament.
Al llarg d’aquest 2026, la coral, formada per 45 persones, ha programat una quinzena d’activitats per celebrar els cent anys des de la seua fundació. Entre les pròximes cites, el diumenge de Pasqua no faltaran a la cantada de caramelles, en què s’estrenarà l’himne del centenari, Flors que canten. Entre els seus objectius destaquen recuperar el cor infantil durant aquest any d’aniversari i gravar un documental sobre les caramelles, l’activitat amb què va nàixer l’entitat.