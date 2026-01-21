MEMÒRIA
Les imatges de la Guerra, en una ruta al Castell del Remei
Estrenen plafons amb informació i instantànies del ‘fotògraf de Mauthausen’
El Castell del Remei, a Penelles (Noguera), va acollir ahir l’estrena de la ruta fotogràfica amb imatges que el fotògraf barceloní Francesc Boix va prendre durant la Guerra Civil a Ponent, mentre seguia les tropes republicanes el 1938. Es van inaugurar cinc plafons informatius i dos monòlits amb instantànies del conegut com el fotògraf de Mauthausen, acompanyades d’informació sobre la contesa en aquest enclavament. La ruta també transcorre per Vilanova i Santa Maria de Meià, Linyola, Baldomar i Vilanova de la Barca. Part de les imatges se situen al Castell del Remei, on Boix va retratar soldats de l’exèrcit de la República en maniobres amb gasos i treballadors de la finca, així com activitats lúdiques com concursos de natació i balls de soldats amb noies de l’Aliança Nacional de la Dona Jove. Els plafons també recorden l’explosió del polvorí als magatzems de la finca (poc després d’ocupar-la l’exèrcit franquista), de la qual ahir es van complir just 87 anys. El succés va deixar 87 morts, entre els quals sis civils (vegeu el desglossament). L’acte, conduït per l’historiador Pol Galitó, va comptar amb la presència d’un dels supervivents, Jordi Roiger, de 95 anys: “Record molt bé l’explosió; el meu germà i jo dormíem al costat d’una paret que ens va caure a sobre i a mi em va partir el cap, va relatar. La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González-Antó, va qualificar l’estrena de “dia històric per al Castell del Remei”, amb plafons que contribueixen a “preservar” la memòria històrica.
La tragèdia de l’explosió del polvorí el 1939
Un dels plafons al Castell del Remei recorda la tragèdia de l’explosió del polvorí el 20 de gener de 1939, que SEGRE va rememorar el passat dia 13 a través d’una de les supervivents, Carme Vilanova, que avui té 92 anys. Llavors amb 5 anys, Vilanova va perdre la seua àvia, la mare i els dos germans de 4 i 6 anys: “Va ser una cosa que m’ha marcat i que no oblidaré en la vida.”