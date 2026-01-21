MÚSICA
El lleidatà Ton Farré debuta amb l’àlbum ‘Símil’, entre piano neoclàssic i new age
El jove pianista lleidatà Ton Farré (2002) acaba de llançar a les plataformes digitals el seu àlbum de debut, Símil, un viatge sonor entre el gènere contemporani de piano neoclàssic i el new age, que narra la seua pròpia evolució personal. L’artista va explicar a SEGRE que, malgrat que el seu interès per la música li ve de nen, la seua afició al piano va sorgir el 2017, quan el pianista lleidatà Josep Maria Baldomà Baldo –acompanyant habitual de figures com a Luz Casal– li va regalar el seu primer teclat, “la qual cosa va encendre una espurna creativa que ha culminat ara amb aquest àlbum de música instrumental introspectiva, composta amb l’objectiu de connectar amb l’emoció i la passió de l’oient”. De formació autodidacta, Farré destaca influències en les seues composicions de mestres com Ludovico Einaudi o Hans Zimmer. Així, a Símil el pianista ha reunit onze melodies i idees madurades durant aquests últims anys per teixir “una obra emotiva i cinematogràfica, en la qual cada peça plasma una vivència clau de la meua trajectòria vital, atorgant així sentit al títol del disc”. Símil arriba tot just quinze dies després de publicar el primer avenç de l’àlbum, Gira-sol, un homenatge al cicle de buscar sempre la llum, inspirat en la flor preferida de la parella del pianista.