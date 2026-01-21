PATRIMONI
Museu de Lleida espiritual
Estrenarà al març l’exposició temporal ‘Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval’. Inclourà una trentena d’obres pròpies
Mostrar com determinats objectes materials es convertien a l’edat mitjana en vehicles per a la transcendència. Aquest és l’objectiu d’Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, l’exposició destacada d’aquest primer semestre del Museu de Lleida per posar de manifest la dimensió simbòlica, espiritual i humana de la cultura medieval. La mostra, que s’inaugurarà el 5 de març i es podrà visitar fins al 14 de juny, està concebuda com a itinerant juntament amb el Museu Episcopal de Vic, el Diocesà i Comarcal de Solsona i el d’Art de Girona, sota el comissariat dels historiadors Marc Sureda i el lleidatà Albert Velasco. El projecte, amb el suport de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, es va estrenar el mes de novembre passat a Vic. Això sí, en cada punt del recorregut l’exposició tindrà un segell propi. A la del Museu de Lleida s’inclouran una trentena d’objectes medievals de fons propis que parlaran de la necessitat universal de trobar sentit, d’expressar el que és invisible i de buscar quelcom que ens transcendeixi.
A més, el museu lleidatà està treballant amb quatre artistes actuals en un projecte paral·lel, basat en l’espiritualitat, el simbolisme i la transcendència des del punt de vista contemporani en comparació amb l’època medieval.
‘Origen’, amb més de 12.500 visites, prorroga 4 peces
L’exposició temporal Origen, en la qual obres del Museu de Lleida dialoguen amb art contemporani de la Fundació Sorigué, va rebre des de l’estrena, l’abril del 2025, i fins al tancament el passat dia 11 a un total de 12.502 visitants. Davant l’èxit del projecte conjunt, el museu va anunciar ahir que quatre de les obres d’Origen s’exhibiran durant sis mesos més a les sales de la Prehistòria, enfrontades a peces de la col·lecció permanent del museu. Es tracta del Cap (1980), de Jaume Plensa; la Peinture pariétale sur toile (2015), de Miquel Barceló (juntament amb la reproducció de les pintures rupestres del Cogul); i dos fotografies de Montserrat Soto.Entre les activitats paral·leles organitzades durant l’any passat entorn de l’exposició, destaquen les visites guiades per al públic en general (788 persones) i per a l’escolar i universitari (451), a les quals cal sumar les que es van fer al maig durant la Nit dels Museus, que es van haver de duplicar davant del volum de persones que s’hi van inscriure.