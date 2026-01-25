AUDIOVISUAL
‘Los domingos’ compleix als Feroz
Aconsegueix el Premi a Millor Director per a Alauda Ruiz de Azúa, Millor Actriu Protagonista i Millor Pel·lícula Dramàtica. ‘Sirat’, guardonada per la Millor Música Original i Tràiler
Los domingos va aconseguir ahir a la nit el premi a millor pel·lícula dramàtica als Premis Feroz, en els quals la pel·lícula d’Alauda Ruiz de Azúa va obtenir un total de cinc premis; mentre que La cena va guanyar el premi a millor pel·lícula de comèdia i les sèries Yakarta i Poquita fe van ser les grans victorioses en televisió.
Els guardons que concedeixen l’Associació d’Informadors Cinematogràfics d’Espanya (AICE) van curullar de reconeixements Los domingos, que va guanyar fins a cinc premis: millor pel·lícula dramàtica, millor directora per a Alauda Ruiz de Azúa, millor actriu protagonista per a Patricia López Arnaiz, millor actriu de repartiment per a Nagore Aramburu i millor guió. “Això és un miracle. Ho sento així”, va expressar la realitzadora, que va recordar que les pel·lícules “no es fan soles, ho aconsegueixen els equips”. La cena, de Manuel Gómez Pereira, va obtenir el premi a millor pel·lícula de comèdia i Maspalomas, de José Mari Goenaga i Aitor Arregi, va sumar dos premis: el de millor actor protagonista per a José Ramón Soroiz i el de millor actor de repartiment per a Kandido Uranga. En l’apartat televisiu les grans triomfadores van ser Yakarta i Poquita fe. Per la seua part, Sirat, una altra de les favorites als grans guardons, va aconseguir el Feroz a la millor música original per a Kangding Ray i premi al millor tràiler. El Premi Feroz Audi d’Honor va ser per a l’actriu Marta Fernández-Muro pels seus 75 anys de carrera.
El film de Ruiz de Azúa partia amb nou nominacions, i ‘Sirat’ amb set
Los domingos, d’Alauda Ruiz de Azúa, partia com a favorita als Premis Feroz amb un total de nou nominacions, seguida per Maspalomas, de Jose Mari Goenaga i Aitor Garaño, i Sirat, d’Oliver Laxe, que en tenia set, i Sorda, d’Eva Libertad, sis. Pel que fa a les sèries, Poquita fe i Superestar optaven a sis guardons, mentre que Anatomía de un instante, basada en el llibre homònim de Javier Cercas, i Yakarta a cinc. Els Feroz 2026 van anunciar les nominacions de la mà de Milena Smit i Manu Ríos.