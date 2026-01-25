ART
La Fundació Sorigué adquireix una obra del valencià Luce
‘Toldo masías’, un testimoni de la ciutat que desapareix i es transforma
La Fundació Sorigué de Lleida ha ampliat la seua col·lecció d’art contemporani amb l’adquisició de Toldo masías, una peça de l’artista valencià Luce (1989), presentada per la galeria ProjecteSD en l’última edició de la Barcelona Gallery Weekend, esdeveniment que se celebra cada any en l’inici de la temporada de les galeries de la ciutat comtal. Amb Toldo masías, aquest artista que va iniciar la seua trajectòria en el camp del grafitti urbà explora una altra de les seues iniciatives que ja és uns de les seues senyes d’identitat: les intervencions en tendals de locals abandonats. Així, mitjançant talls de la superfície de la lona, Luce n’extreu fragments que després conserva i presenta aïllats o en una nova composició com a part de la peça artística. Aquests retalls, acompanyats de fotos de l’acció, funcionen com a testimoni del que va passar en aquell local i, alhora, com una manera de preservar petits rastres d’una ciutat que es transforma i desapareix. La pràctica de Luce s’articula a partir dels seus recorreguts per la ciutat i la perifèria, on identifica objectes, materials i situacions que posteriorment trasllada a intervencions site-specific, composicions fotogràfiques, obra sobre paper i peces elaborades a partir d’elements trobats. El seu treball destaca per la capacitat de detectar rastres singulars del paisatge urbà i per una marcada versatilitat en l’ús de contextos i mitjans no convencionals. Respecte a la seua producció sobre paper, l’artista construeix mapes personals, diaris fragmentats i reflexions íntimes com una manera d’observar, registrar i comprendre amb atenció i sense prejudicis el nostre entorn.
La incorporació d’aquesta obra reforça el suport de la Fundació Sorigué als creadors joves, impulsant el desenvolupament de les seues carreres. Així mateix, la institució lleidatana reafirma el seu compromís amb pràctiques artístiques que investiguen el territori, la memòria i les dinàmiques urbanes contemporànies, oferint noves maneres d’observar i comprendre el paisatge que ens envolta.