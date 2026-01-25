Usuaris de Rodalies i Regionals de Lleida lamenten la falta de transport alternatiu per arribar als seus destins
Passatgers opten pel vehicle privat o ajornar el viatge perquè diuen que diumenge hi ha poques línies d'autobús
Usuaris de Rodalies i Regionals de l'estació de Lleida-Pirineus lamenten la falta de transport alternatiu per la cancel·lació dels trens. Una de les solucions és pagar un bitllet d'AVE o Alvia, ja que els Avant estan esgotats. Pels qui no és una opció viatjar amb alta velocitat, finalment opten pel vehicle privat o directament ajornen el viatge perquè diuen que diumenge hi ha poques línies d'autobús i no arriben a l'hora desitjada als seus destins. Els informadors van a les andanes en els moments en què hi ha programades les sortides de trens per avisar de la situació als pocs usuaris que s'esperen i atenen els seus dubtes. Així mateix, els panells i el servei de megafonia també informen de la suspensió del servei.