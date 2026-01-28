LLIBRES
“Hem d’assumir que viure és anar del dia a la nit”
L’escriptor Josep Borrell publica un nou poemari, ‘Crepuscles’. “Amb cert estoïcisme, sense atabalar-nos pel pas del temps”
Un deixar-se anar per les edats de la vida. Així és la filosofia que està subjacent en el mig centenar de poemes de Crepuscles, la nova entrega literària de l’escriptor lleidatà Josep Borrell. El llibre, editat per Fonoll i que avui arribarà a les llibreries, “revisa la vivència del pas del temps amb el ritme del moviment del pèndol. Perquè el crepuscle pot ser tant al matí com al final de la tarda; hem d’assumir que la vida és anar del dia a la nit”, va explicar l’autor a SEGRE. Borrell va recordar que ara es compliran 40 anys del seu primer poemari, Un adulat desig, i també una mica més de 50 de la creació d’aquell grup poètic a Lleida, La Gralla i la Dalla, juntament amb el també escriptor Francesc Pané. Precisament, Pané és l’autor del pròleg d’aquesta nova entrega poètica, que defineix com “una reflexió literària sobre els materials que omplen el continent de la vida”. Borrell insisteix que el missatge de Crepuscles “és deixar-se portar, sense obsessionar-se pel pas del temps, que cal suportar amb un cert estoïcisme disfrutant dels elements naturals que ens envolten”. Presentarà el poemari el pròxim 14 de febrer a la llibreria Caselles, amb Pau Echauz i Francesc Canosa.