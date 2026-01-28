MÚSICA
L’IEI inicia a Tàrrega un cicle sobre el pianista Ricard Viñes
Xarrada concert amb Bernadó i Prió
L’Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega va acollir ahir la primera parada de Ricard Viñes al territori, una iniciativa de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) que commemora el 150 aniversari del naixement del pianista Ricard Viñes, una de les figures musicals més destacades de Lleida i del panorama internacional de finals del segle XIX i principis del XX. El professor de la UdL Màrius Bernadó, comissari de l’Any Ricard Viñes, va impartir la xarrada concert acompanyat del pianista Enric Prió, professor del conservatori de Lleida, oferint un recorregut històric i musical per la vida, l’obra i el llegat artístic de Viñes.
El projecte vol difondre el coneixement sobre Ricard Viñes a tot el territori lleidatà, arribant especialment als municipis més petits. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va destacar que “iniciem aquest cicle portant la cultura al territori, que és com ens agrada treballar a l’IEI”. A més de Tàrrega, el cicle recorrerà al llarg del 2026 una dotzena de localitats com el Palau d’Anglesola, Artesa de Segre, Tremp o les Borges Blanques.