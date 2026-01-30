CINE
Actor per un dia a ‘Maspalomas’
El lleidatà Francesc Boquet va participar com a extra en una de les escenes de la pel·lícula nominada als Goya. “L’operatiu de personal és impactant, amb dotze hores per filmar uns minuts”
El lleidatà Francesc Boquet mai va pensar veure’s a la gran pantalla, però una barreja de casualitat i curiositat el va portar a participar com a extra a Maspalomas, la pel·lícula dirigida per Jose Mari Goenaga i Aitor Arregi Galdos, nominada a nou premis Goya. “Estàvem passant un dia a la platja a Gran Canària amb uns amics i van demanar extres per sortir en una pel·lícula que gravaven a la zona. Al final ens hi vam apuntar tots i va ser tota una experiència. Qui m’anava a dir que apareixeria tanta estona?”, recorda. Boquet va quedar impressionat amb l’operatiu que suposa rodar una escena en una platja canària amb més d’un centenar de figurants. “Ens van citar l’endemà a les sis del matí. Pensàvem que seria una cosa més senzilla, però ho tenen tot preparadíssim. Ens van donar esmorzar, dinar i gairebé ens serveixen el sopar, perquè el rodatge es va allargar fins a les set de la tarda”, afegeix. A més, va tenir més protagonisme del que esperava. “Em van triar per aixecar-me de la gandula i dirigir-me a la barra del xiringuito per demanar una cervesa. No sé si van ser una vintena de preses per a uns quinze segons de metratge. Els vaig dir als meus amics que a ells els havien pagat per estar ajaguts i que tot el treball l’havia fet jo”, fa broma. Per la seua participació es va embutxacar 250 €.
El primer visionament de la pel·lícula va ser en un cine de Cambrils. “La veritat és que és una mica crua. Narra la història d’un senyor que, després de molts anys de llibertat, ha d’ocultar la seua homosexualitat. Et mostra com podem acabar els nostres dies. També reflecteix part del món LGBTIQ+ però, com ocorre amb l’heterosexualtitat, no tots som iguals en les relacions de parella ni a l’hora de passar-ho bé amb els amics”, explica.
“Ara tothom em truca perquè m’ha vist a la pel·lícula en plataformes. Fins i tot uns amics que tenim a Sant Sebastià van comentar als directors durant el festival que devia agradar-los, perquè no és normal que un extra estigui en pantalla tants segons”, torna a fer broma. Quant al seu futur com a actor, Francesc Boquet ho té molt clar. Malgrat que ha estat una experiència divertida i per recordar, no li ha despertat la vocació interpretativa i continuarà treballant a la botiga de disseny d’interiors d’Antonio Carcaré, el seu marit, al carrer Salmerón. “Almenys que serveixi perquè tinguem més vendes”, remata amb humor.
El protagonista, José Ramón Soroiz, va guanyar la Concha de Plata
José Ramón Soroiz, protagonista de la pel·lícula, va guanyar la Concha de Plata al millor actor al Festival de Sant Sebastià, a més de rebre el Premi Feroz i el Premi Forqué per la seua interpretació. Soroiz, natural de Legorreta (1951), ha desenvolupat la major part de la seua trajectòria en sèries d’ETB i és cunyat del polític socialista Juan Mari Jauregui, assassinat per ETA l’any 2000. Maspalomas, que va ser nominada a la millor pel·lícula a Sant Sebastià, aspira a nou guardons en els Goya: millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original, millor actor, millor actor de repartiment, millor música original, millor fotografia, millor direcció artística i millor maquillatge i perruqueria.