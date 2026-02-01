SEGRE

Concabella tanca el festival de jazz amb 300 assistents

Amb l’actuació de Josep Maria Colom i el Quartet Gerhard

El pianista Josep Maria Colom es va acompanyar de les cordes del Quartet Gerhard. - JORDI BONILLA

JORDI BONILLA

El Festival de Música del Castell de Concabella, a la Segarra, va acomiadar ahir la 20a edició, que ha rebut al voltant de 300 persones en els tres recitals programats. Ahir va ser el torn del pianista Josep Maria Colom, acompanyat del Quartet Gerhard. Ambdós havien actuat anteriorment al cicle, encara que es tractava de la primera vegada que ho feien junts. Colom es va acompanyar de Lluís Castán i Judit Bardolet (violí), Miquel Jordà (viola) i Jesús Miralles (violoncel) per interpretar peces de Dvorák i Brahms, en un repertori dissenyat per a l’ocasió.Enric Ribalta, dels Amics del Castell de Concabella, es va mostrar satisfet “pel suport del públic en tots els concerts que hem programat, la qual cosa ens motiva a continuar organitzant el festival”.

En aquesta vintena edició també han passat pel castell el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana amb un repertori de cançons tradicionals i el Sikarra Consort, que va interpretar les Quatre Estacions de Vivaldi.

