Doble estrena d’escultures i fotos a Mas Blanch i Jové
El celler Mas Blanch i Jové, a la Pobla de Cérvoles (Garrigues), va viure ahir al migdia una doble inauguració expositiva. D’una banda, la mostra escultòrica Katarsi, amb una quinzena de peces de petit format d’Alba E. Peligero. L’artista asturiana establerta al Bages construeix les seues obres escultòriques amb tota mena de fragments de ferros, tubs, xapes i peces metàl·liques, majoritàriament procedents del reciclatge i soldats entre si. La Vinya dels Artistes, el singular espai expositiu a l’aire lliure del celler, llueix des del juliol una peça gegant d’aquesta creadora, L’èxtasi de la bogeria, de 7,5 metres d’alt i 5 d’ample, que passarà a ser d’exposició permanent. D’altra banda, també es va inaugurar la mostra Plomes, urpes i pics: una visió fotogràfica de les aus rapaces de les Garrigues, amb fotos d’Antonio Segura.