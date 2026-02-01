Mor el còmic Fernando Esteso als 80 anys
L’actor i còmic Fernando Esteso ha mort aquesta matinada a l’hospital universitari La Fe de Valencia als 80 anys, a causa d’una sèrie de problemes respiratoris que portava patint unes setmanes, segons ha confirmat el seu representant a Europa Press.
Esteso va nàixer el 14 de gener de 1945 a Saragossa, on va debutar als seus sis anys com 'el Niño de la Jota' i on es va desenvolupar al teatre de varietats. Aviat es convertiria en un dels personatges del món de l’espectacle més reconeguts del país.
Tanmateix, la seua fama va arribar a finals dels 70, quan es va ajuntar amb Andrés Pajares en un dels duos còmics més rendibles del cine espanyol.