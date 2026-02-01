Unes 65 parelles participen al campionat de Botifarra de les Terres de Ponent impulsat per promoure el joc tradicional
La primera edició de la competició compta amb participants de les comarques de Lleida i Tarragona
Unes 65 parelles vingudes de les comarques de Lleida i Tarragona s'han citat aquest diumenge a Lleida per participar a la primera edició del campionat de Botifarra de les Terres de Ponent. L'esdeveniment neix per posa en valor els jocs tradicionals catalans, crear un esdeveniment social i intergeneracional i posar la capital del Segrià al mapa dels campionats de botifarra. "El joc de la botifarra és molt tradicional a les comarques de Ponent i fins ara no hi havia cap competició a Lleida ciutat, per això vam decidir crear-ne una de nova", ha explicat Miquel Ballesté, president de l'Associació de Jocs Tradicionals de Catalunya. La competició també ha previst un espai dedicat a jugadors novells per tal de fomentar l'aprenentatge d'aquest joc.La primera edició de l'esdeveniment ha aplegat jugadors de Lleida i voltants, així com participants de Cambrils i Reus. Un d'ells ha estat el Manel Rivas de Menàrguens (Noguera), qui ha explicat que juga a la botifarra des que era adolescent amb els veïns del poble i que amb els seus amics "sempre que podem ens apuntem a competicions". Rivas considera necessari el fet de conservar aquest joc tradicional i destaca la quantitat de jugadors d'arreu de Ponent. "N'hi ha molts i no només és gent gran. També hi ha gent jove i és un joc que s'hauria de potenciar", ha conclòs.
L'Anna Maria Panadés, del Club de Botifarra d'Alguaire (Segrià), també és de les que s'apunten a totes les competicions que poden. "Des que m'he jubilat que estic molt aficionada. Penso que és una activitat que va molt bé per a la gent gran", ha comentat. Així mateix, Panadés també ha indicat que "cada vegada hi ha més dones que hi juguen".
De manera paral·lela a la competició, també s'han dut a terme activitats dedicades a persones aprenents i dirigides per professors amb experiència. En el moment d'inscriure's, l'Anna Oliver i la seva parella de partides van optar per aquesta modalitat per preparar-se millor de cara l'any vinent. "Jo hi jugava molt quan estudiava i ara pràcticament no hi juguem. Vam pensar que hi hauria els típics que hi juguen cada tarda i que ens apallissarien", ha explicat aquesta veïna de Lleida, qui confia que l'any vinent es torni a celebrar una nova edició de la competició. "Estarem més animats per inscriure'ns", ha conclòs.
El campionat es juga amb el sistema de cinc rondes, que es decideix per punts acumulats, per temps o mans jugades, i en el que totes les parelles juguen el mateix nombre de partides. L'organització obsequiarà a tots els participants i es lliuraran trofeus i premis per les 30 primeres parelles.