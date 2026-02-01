PATRIMONI
Vint anys dels ‘papers’ de Salamanca
El primer enviament de la reclamada documentació de l’Arxiu de la Guerra Civil va arribar a Catalunya el 31 de gener del 2006. Després de cinc transports fins al 2021, encara queda un 5% per tornar
El 31 de gener del 2006 –ahir es van complir 20 anys–, l’Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, va rebre el primer enviament dels tan llargament reclamats papers de Salamanca. Aquell dia van arribar procedents de l’Arxiu General de la Guerra Civil –ara Centre Documental de la Memòria– unes 500 caixes de documents, donant compliment a la llei de Restitució a la Generalitat dels documents confiscats per la Delegació de l’Estat per a la Recuperació de Documents (DERD) franquista a la Guerra Civil, que s’havia aprovat el novembre anterior. Els documents van sortir de Salamanca el 19 de gener del 2006 de matinada amb direcció a Madrid, on van quedar custodiats a la cambra cuirassada del ministeri de Cultura, però l’endemà l’Audiència Nacional va paralitzar el trasllat, per un recurs interposat per l’ajuntament de Salamanca.
Sis dies més tard, el 26 de gener, després de diversos dies de deliberacions i d’escoltar les parts, els magistrats de l’Audiència Nacional van autoritzar per unanimitat el trasllat dels documents a Catalunya. Entre ells, nombrosos papers lleidatans, tant de persones com d’entitats professionals i ajuntaments.
Exposició a Lleida
Una selecció va poder veure’s en una exposició oberta a l’Arxiu Nacional com en una de posterior itinerant per Catalunya, que va arribar a l’Arxiu Històric de Lleida el 9 de maig, en plena festa major. Entre el centenar de documents que exhibia, destacaven una felicitació del president de la Cambra de Comerç de Lleida al president Macià per l’Estatut del 1932; notes i documents del Sindicat Agrícola Cooperativa de Lleida; carnets d’afiliats a sindicats i cooperatives; i oficis de constitució d’ajuntaments, com el de Cervera.
Després d’aquell trasllat dels primers papers de Salamanca, es van produir d’altres de documentació de la Generalitat i d’entitats i persones privades el 2008, 2010, 2011, 2014 i, l’últim, el 2021. En total, 1.703 caixes de documents, 1.083 llibres, 15 cartells, 10 mapes i plànols, 258 fotografies, 10 segells postals i 10 banderes.
Tanmateix, recorden que “encara queda pendent prop d’un 5% del total” per completar el trasllat: uns 34.000 documents relacionats amb Ordre Públic generats per la Generalitat a partir del maig del 1937, lògies maçòniques, documentació municipal i documents de la Causa General. En aquest sentit, el portaveu de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, va lamentar que “vint anys són massa”.