MÚSICA
L’aniversari a Lleida més psicodèlic
El segell discogràfic Guerssen celebra 30 anys al març. Amb vinils especials i concert de Los Negativos
El promotor cultural lleidatà Antoni Gorgues va abandonar fa tres dècades la seua feina de comptable per bolcar-se en la seua passió musical i fundar el segell discogràfic Guerssen Records amb l’objectiu de reeditar rareses psicodèliques d’aquella era daurada de la música, els anys 60 i 70 del segle passat. El mes que ve celebrarà el 30 aniversari d’aquesta aventura llançant una sèrie d’edicions especials de vinils i amb una jornada, el 28 de març, amb una exposició i una conferència i la singular actuació de Los Negativos, la banda barcelonina que va destacar dins de l’escena Sixties Revival dels 80.
Quan Gorgues va fundar Guerssen el 1996, les primeres referències del segell discogràfic van ser de grups d’aleshores que es movien dins de l’escena garage i neopsicodèlica, per la qual cosa en aquest aniversari se situarà a cavall d’aquests dos moviments. Així, Guerssen presentarà una col·lecció de 15 singles en edicions limitades i numerades de sons i grups de garage, psicodèlia, freakbeat i hard-rock, principalment dels anys 60 i 70, amb algunes sorpreses dels 80 com dos singles amb les primeres maquetes de Los Negativos, mai editades en vinil fins ara.
A més, ahir va anunciar la reedició de tres àlbums amb un significat molt especial per a la discogràfica lleidatana. El primer, Piknik Caleidoscópico, de Los Negativos, “sens dubte, un dels millors discos de pop psicodèlic creat aquí, una banda que va combinar pop, psicodèlia, garage, beat i folk-rock de forma magistral, creant un particular univers lisèrgic que continua atrapant 40 anys després de la primera edició el 1986”.
Així mateix, publicarà un disc dels madrilenys Beat In, “un dels tresors ocults de l’escena mod a cavall dels 80 i els 90”, i la reedició de Going our own ways (1998), dels austríacs The Jaybirds, “un dels grups més autèntics del so 60’s, mod i R&B”.
L’aniversari se celebrarà el 28 de març amb una primera cita al Morera (17.00 h), amb exposició de la història de Guerssen; projecció del documental Los Negatius: Graduados en Underground (Víctor Carrey, 2024); i una xarrada amb Antoni Gorgues, Álex Carretero i Marc Argenter, de Guerssen, i el periodista Àlex Oró. La jornada culminarà a les 22.00 h al Cafè del Teatre amb Los Negativos, amb dos membres originals de la banda, Carles Estrada i Robert Grima.