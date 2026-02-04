ART
El sector de l’art, fart del 21% d’IVA
Vaga de galeries aquesta setmana a tot el país per reclamar un impost reduït, en harmonització amb Europa. També portes tancades a Espai Cavallers i Adrià Codina Art Gallery de Lleida
Les vendes d’art contemporani de les galeries estan gravades a Espanya amb un IVA del 21%, mentre que bona part dels països europeus de l’entorn apliquen un impost d’entre el 5 i el 8%. Fa anys que les protestes del sector perquè el Govern central abaixi aquest tipus fins a un IVA cultural reduït no arriben a port. Per això, aquesta setmana, menys la nova edició de la fira ARCO a Madrid, han posat de nou el crit al cel i han tancat portes en senyal de protesta. Una insòlita vaga de galeries d’art fins diumenge per reivindicar que la cultura no és un luxe. A Lleida també la secunden l’Espai Cavallers (que atendrà portes endins només amb cita prèvia, espaicavallers.com) i l’Adrià Codina Art Gallery (que obrirà només dissabte i diumenge al tenir visites concertades).
Curiosament, ahir es va afegir a la polèmica el ministre de Cultura, Ernest Urtasun (portaveu de Podem), declarant-se “gran defensor de l’harmonització fiscal a escala de la Unió Europea” i va reconèixer que “el nostre sector de l’art contemporani treballa en condicions desfavorables”. Això sí, va recordar que la fiscalitat no és de la seua competència: “Qui ha de passar a l’acció és Hisenda”, en mans de la vicepresidenta María Jesús Montero (PSOE).
Directiva de la UE
A més, l’1 de gener del 2025 va entrar en vigor una directiva de la UE que dona flexibilitat a cada estat perquè estableixi tipus reduïts com l’IVA cultural. Però de moment, el govern espanyol l’ha ignorat.
Roser Xandri (Espai Cavallers) va lamentar l’“important greuge comparatiu” que suposa aquest 21% d’IVA davant galeries, per exemple, de França (5,5%), Itàlia (5%), Alemanya (7%), Portugal i Bèlgica (6%) o Luxemburg (8%). Ahir mateix tenia previst viatjar a una fira d’art aquest cap de setmana a Brussel·les. “Puc trobar-me amb galeries d’altres països que portem el mateix artista, però els compradors sempre elegiran les de l’IVA reduït”, va comentar. “I és que a Suècia et graven la cervesa però no la cultura!”, va afegir amb indignació.
Adrià Codina també va posar el dit a la nafra d’aquesta paradoxa: “És ridícul que en aquest país els toros tinguin un IVA del 10% i l’art, en canvi, sigui un luxe de 21%.” I fins i tot va assegurar que “a les mateixes institucions que compren art contemporani els surt més barat adquirir-lo en galeries estrangeres”.
Jordi Mayoral, al capdavant de la galeria Mayoral que va inaugurar el 1989 el seu pare, el lleidatà Manuel Mayoral, i ara amb seus a Barcelona i París, va reivindicar la ràpida adaptació d’aquest impost al nivell d’Europa, perquè “ara tots patim una discriminació que no afavoreix ningú”.